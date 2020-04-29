В Саратове сбор платежей за тепло и горячую воду за время самоизоляции упал на 35%

29 Апр 2020 2020-04-29T17:03:29+03:00

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Долги потребителей за тепло и горячую воду в Саратовской области растут.

Если по данным на начало отопсезона задолженность жителей и организаций Саратова перед филиалом «Т Плюс» составляла 2,1 млрд рублей, то на 30 марта 2020 года — уже 2,2 млрд рублей.

По словам Светланы Жарковой, директора Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», на онлайн-конференции, только за апрель снижение собираемости платежей зафиксировано на уровне 35%.

- Это очень критично, — отметила она, напомнив, что средства необходимы в том числе на ремонт и модернизацию коммуникаций и реализацию инвестпрограммы предприятия в рамках концессионного соглашения.

Сейчас у филиала «Т Плюс» действует две основных социальных акции. По одной ветераны, труженики тыла, узники концлагерей получают по 1 тыс. рублей на оплату услуг ЖКХ, по другой пени аннулируются при оплате долгов до 30 июня.

При этом сейчас в России действует запрет на начисление пени при просроченных платежах, введенный до конца года. Светлана Жаркова напомнила, что саму оплату услуг никто не отменял.

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» ведет как досудебную работу, напоминая должникам о необходимости своевременной оплаты, так и претензионно-исковую. Например, с начала года подано исков на 62,3 млн рублей. По ним взыскано 39,5 млн рублей.

- Лучше оплатить сейчас, чем потом получить судебные иски и судебные расходы, — подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU