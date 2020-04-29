Депутат привезла наборы для творчества детям, находящимся на самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T16:05:51+03:00

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Из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, семья из Заводского района, состоящая из бабушки, мамы и маленьких детей, оказалась в трудной жизненной ситуации. Они обратились на горячую линию волонтерского центра «Единой России». Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская привезла продуктовый набор и увидела, что вместе с бабушкой на самоизоляции находятся два малолетних ребенка. Тогда она приняла решение вернуться в семью с наборами для детского творчества.

Совместно с фондом «Столица Милосердия» Юлия Литневская привезла семье разнообразные наборы для творчества и игрушки, благодаря которым во время самоизоляции детям будет чем заняться на досуге.

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Напомним, в Саратове в ежедневном режиме волонтеры, депутаты и общественники помогают людям, обратившимся за помощью на горячую линию партии «Единая Россия». Любой нуждающийся в поддержке может позвонить по телефонам региональной «горячей линии»: 8 (8452) 27-21-57 и 8 (8452) 27-12-07 и получить необходимую помощь — как консультационную, так и по доставке продуктов. Волонтеры доставляют продукты тем категориям граждан, кто в этом действительно нуждается и не может самостоятельно их приобрести.

ИСТОЧНИК KP.RU