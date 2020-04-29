В Кировском районе Саратова перевернулся ВАЗ

29 Апр 2020 2020-04-29T16:06:54+03:00

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Сегодня, 29 апреля, на перекрестке улицы Раздольная и Танкистов в Кировском районе Саратова случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водитель ВАЗ-2109 потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.

В результате аварии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU