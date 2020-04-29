Названы улицы Саратова, которые перекопают в этом году

29 Апр 2020 2020-04-29T16:12:22+03:00

У энергетиков "грандиозные планы" на ремонт в этом году Фото: Юлия КЕКОВА

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Озвучены улицы Саратове, где в этом году пройдут вскрышные работы «Т Плюс».

Как сообщил на онлайн-конференции Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», планируется провести перекладку основных магистралей по девяти улицам.

Это девять основных улиц:

- Шевченко (между Горького и Рахова),

- Кузнечная (между Комсомольской, Некрасова, Мясницкой и Радищева),

- Радищева (между Челюскинцев и Кузнечной),

- Челюскинцев (между Горького и Чапаева),

- Соколовая (между Железнодорожной и Танкистов),

- Рахова (между Зарубина и Большой Горной),

- Симбирцева (между Шелковичной и Новоузенской),

- Васильковская (во дворах до Энтузиастов),

- 2-я Садовая (участками Большая Садовая, Беговая, Разина).

Также по улице Азина пройдут работы по замене теплоизоляции на магистрали от ТЭЦ-2.

- На эту кампанию грандиозные планы, — отметил Александр Шудегов.

Он сообщил, что в рамках концессионного соглашения в этом году планируется вложить в коммуникации порядка 312 млн рублей.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, план работ синхронизирован с другими ресурсоснабжающими организациями, а также с благоустройством улиц. Тем не менее, как отметил Александр Шудегов, это возможно только в случае, если не произойдет аварийная ситуация. Например, если при гидравлических испытаниях будет выявлено повреждение, то придется вскрывать даже новый асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU