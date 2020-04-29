Названы улицы Саратова, которые перекопают в этом году
Озвучены улицы Саратове, где в этом году пройдут вскрышные работы «Т Плюс».
Как сообщил на онлайн-конференции Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», планируется провести перекладку основных магистралей по девяти улицам.
Это девять основных улиц:
- Шевченко (между Горького и Рахова),
- Кузнечная (между Комсомольской, Некрасова, Мясницкой и Радищева),
- Радищева (между Челюскинцев и Кузнечной),
- Челюскинцев (между Горького и Чапаева),
- Соколовая (между Железнодорожной и Танкистов),
- Рахова (между Зарубина и Большой Горной),
- Симбирцева (между Шелковичной и Новоузенской),
- Васильковская (во дворах до Энтузиастов),
- 2-я Садовая (участками Большая Садовая, Беговая, Разина).
Также по улице Азина пройдут работы по замене теплоизоляции на магистрали от ТЭЦ-2.
- На эту кампанию грандиозные планы, — отметил Александр Шудегов.
Он сообщил, что в рамках концессионного соглашения в этом году планируется вложить в коммуникации порядка 312 млн рублей.
По словам главы Саратова Михаила Исаева, план работ синхронизирован с другими ресурсоснабжающими организациями, а также с благоустройством улиц. Тем не менее, как отметил Александр Шудегов, это возможно только в случае, если не произойдет аварийная ситуация. Например, если при гидравлических испытаниях будет выявлено повреждение, то придется вскрывать даже новый асфальт.
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ИСТОЧНИК KP.RU