В Саратове случилось ДТП без водителей

29 Апр 2020 2020-04-29T15:49:07+03:00

«Нива» самостоятельно покатилась и врезалась в ВАЗ-2110

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В Саратове сегодня днем, 29 апреля, случилось ДТП без участия водителей.

- «Нива» стояла на остановке напротив налоговой Кировского района, вероятно, не на ручнике. Она самостоятельно пересекла проезжую часть и врезалась в припаркованный ВАЗ-2110, — сообщил «КП-Саратов» очевидец.

В «десятке», как и в «Ниве» не было водителя. Обе машины получили повреждения.

Фото очевидца

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ИСТОЧНИК KP.RU