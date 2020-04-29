2020-04-29T15:49:07+03:00
Происшествия

В Саратове случилось ДТП без водителей

«Нива» самостоятельно покатилась и врезалась в ВАЗ-2110
Ольга Симонова
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Фото очевидцаФото очевидца
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В Саратове сегодня днем, 29 апреля, случилось ДТП без участия водителей.

- «Нива» стояла на остановке напротив налоговой Кировского района, вероятно, не на ручнике. Она самостоятельно пересекла проезжую часть и врезалась в припаркованный ВАЗ-2110, — сообщил «КП-Саратов» очевидец.

В «десятке», как и в «Ниве» не было водителя. Обе машины получили повреждения.

Фото очевидца

Фото очевидца

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ИСТОЧНИК KP.RU

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