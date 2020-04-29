Трофимовский мост в Саратове реконструируют с опережением графика

29 Апр 2020 2020-04-29T15:08:58+03:00

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Сегодня, 29 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев осмотрел ход реконструкции Трофимовского моста.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, продолжаются работы по надвижке мостовых пролетов. Четыре из пяти железобетонных конструкций перекинуты через железнодорожные пути. Дорогу на улице Шехурдина углубляют для обеспечения беспрепятственного проезда крупногабаритного транспорта.

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- На сегодняшний день перекрыта улица Шехурдина. Ведутся работы по выборке грунта. Дорога будет ниже на 1,3 метра от первоначального уровня. Работы ведутся в полном объеме с опережением графика. Задействованы порядка 100 человек и 30 единиц техники. По сути это строительство нового путепровода, чего не было в Саратове десятки лет, — отметил Михаил Исаев.

Напомним, реконструкция путепровода Трофимовский ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Осенью будет открыт уже новый мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU