Профессор СГМУ о спаде коронавируса в Саратове: мы будем в эпидемии до конца июня
Андрей Шульдяков, заведующий кафедрой инфекционных болезней СГМУ, доктор медицинских наук, профессор сделал прогноз по возможному окончанию эпидемии коронавируса в Саратовской области.
- Благодаря достаточно ранней карантинизации, у нас очень плавное плато подъема заболеваемости, — отметил Андрей Шульдяков на брифинге в Минздраве.
Он предположил, что оно продлится достаточно долго.
- Наверное, мы будем в этой эпидемии до середины или даже до конца июня. Только потом она пойдет на спад, — считает профессор.
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ИСТОЧНИК KP.RU