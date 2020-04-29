2020-04-29T13:51:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор СГМУ о спаде коронавируса в Саратове: мы будем в эпидемии до конца июня

Андрей Шульдяков сделал прогноз о развитии ситуации
Екатерина Семенова
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Андрей Шульдяков, заведующий кафедрой инфекционных болезней СГМУ, доктор медицинских наук, профессор сделал прогноз по возможному окончанию эпидемии коронавируса в Саратовской области.

- Благодаря достаточно ранней карантинизации, у нас очень плавное плато подъема заболеваемости, — отметил Андрей Шульдяков на брифинге в Минздраве.

Он предположил, что оно продлится достаточно долго.

- Наверное, мы будем в этой эпидемии до середины или даже до конца июня. Только потом она пойдет на спад, — считает профессор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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