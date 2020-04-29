В Саратове снова переделывают плитку на проспекте Кирова

29 Апр 2020 2020-04-29T13:17:31+03:00

Подрядчик пять лет будет следить за покрытием

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В Саратове на проспекте Кирова заменяют треснувшую тротуарную плитку, хотя не прошло и полгода с ее установки. Покрытие обещало было прочным и простоять несколько десятков лет, или хотя бы не приходить в негодность после холодов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на прошлой неделе бригады подрядчика ООО «СК «Система» устраняли перепады между тротуарными плитками на площади более 10 кв. м.

Кроме того, в начале марта красили лавочки и урны.

Напомним, реконструкция пешеходной зоны прошла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пять лет подрядчик обязан следить за покрытием.

Напомним, в ноябре такие работы уже были. Тогда плитка шаталась на участке от улицы Вольская до Чапаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU