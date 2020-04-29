В Саратове снова переделывают плитку на проспекте Кирова
В Саратове на проспекте Кирова заменяют треснувшую тротуарную плитку, хотя не прошло и полгода с ее установки. Покрытие обещало было прочным и простоять несколько десятков лет, или хотя бы не приходить в негодность после холодов.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на прошлой неделе бригады подрядчика ООО «СК «Система» устраняли перепады между тротуарными плитками на площади более 10 кв. м.
Кроме того, в начале марта красили лавочки и урны.
Напомним, реконструкция пешеходной зоны прошла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Пять лет подрядчик обязан следить за покрытием.
Напомним, в ноябре такие работы уже были. Тогда плитка шаталась на участке от улицы Вольская до Чапаева.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU