Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 апреля 2020: 40 человек в тяжелом состоянии

29 Апр 2020 2020-04-29T12:56:07+03:00

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На постоянном брифинге в Минздраве Саратовской области 29 апреля сообщили об смерти пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в Саратовской области возросло до восьми.

Первый замминистра Станислав Шувалов пояснил, что накануне скончался «возрастной пациент с серьезным заболеванием, он долгое время находился на лекарствах. Заболевание коронавирусом повлекло такой исход».

По его словам, сегодня 206 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах и 130 в амбулаторных условиях, лечатся на дому.

Из госпитализированных 40 человек в тяжелом состоянии, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких, 32 — на кислородной поддержке.

Сегодня к выздоровевшим добавились еще два человека, из них один ребенок.

Напомним, по данным на сегодняшний день, общее количество выявленных случаев коронавируса в Саратовской области — 392.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776109" frameborder="0"></iframe> Карта распространения вируса в Саратовской области 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU