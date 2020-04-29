2020-04-29T12:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 апреля 2020: 40 человек в тяжелом состоянии

Вылечились двое, в том числе ребенок
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 29 апреляБрифинг в минздраве 29 апреля
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На постоянном брифинге в Минздраве Саратовской области 29 апреля сообщили об смерти пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в Саратовской области возросло до восьми.

Первый замминистра Станислав Шувалов пояснил, что накануне скончался «возрастной пациент с серьезным заболеванием, он долгое время находился на лекарствах. Заболевание коронавирусом повлекло такой исход».

По его словам, сегодня 206 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах и 130 в амбулаторных условиях, лечатся на дому.

Из госпитализированных 40 человек в тяжелом состоянии, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких, 32 — на кислородной поддержке.

Сегодня к выздоровевшим добавились еще два человека, из них один ребенок.

Напомним, по данным на сегодняшний день, общее количество выявленных случаев коронавируса в Саратовской области — 392.

Карта распространения вируса в Саратовской области 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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