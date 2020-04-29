Мэрия Саратова спиливает деревья и высаживает цветы

29 Апр 2020 2020-04-29T12:31:14+03:00

По всему Саратову спиливают деревья, часто - вполне здоровые

Чиновники отчитываются о тысячах высаженных цветов - статистику по снесенным деревьям пока не озвучивают

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В администрации напомнили, что все это - комплексное благоустройство территорий к весенне-летнему периоду и ведётся оно по поручению главы города Михаила Исаева.

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов рассказал, сегодня высадкой цветов на центральной площади Саратова, Театральной, занимаются 17 работников, не смотря на режим самоизоляции.

По его словам, только за вчерашний день было высажено 2 500 цветов на площади имени Столыпина.

Посадка цветов на Театральной площади. Фото пресс-службы мэрии Саратова

Напомним, в прошлом году на Театральной площади вырубили простоявшие здесь многие годы голубые ели.

По всему городу под прикрытием программы по ремонту тротуаров сносятся деревья. При этом, как утверждают местные жители, не только старые и больные, но вполне здоровые. Чтобы восстановить объем зеленых насаждений потребуется не один год.

ИСТОЧНИК KP.RU