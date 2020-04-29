2020-04-29T12:31:14+03:00
Общество

Мэрия Саратова спиливает деревья и высаживает цветы

Чиновники отчитываются о тысячах высаженных цветов - статистику по снесенным деревьям пока не озвучивают
Поделиться:
По всему Саратову спиливают деревья, часто - вполне здоровыеПо всему Саратову спиливают деревья, часто - вполне здоровые
Изменить размер текста:

В администрации напомнили, что все это - комплексное благоустройство территорий к весенне-летнему периоду и ведётся оно по поручению главы города Михаила Исаева.

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов рассказал, сегодня высадкой цветов на центральной площади Саратова, Театральной, занимаются 17 работников, не смотря на режим самоизоляции.

По его словам, только за вчерашний день было высажено 2 500 цветов на площади имени Столыпина.

Посадка цветов на Театральной площади. Фото пресс-службы мэрии Саратова

Посадка цветов на Театральной площади. Фото пресс-службы мэрии Саратова

Напомним, в прошлом году на Театральной площади вырубили простоявшие здесь многие годы голубые ели.

По всему городу под прикрытием программы по ремонту тротуаров сносятся деревья. При этом, как утверждают местные жители, не только старые и больные, но вполне здоровые. Чтобы восстановить объем зеленых насаждений потребуется не один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвичи собираются приехать в Саратов на майские праздники
Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 апреля 2020: 40 человек в тяжелом состоянии
Мэрия Саратова спиливает деревья и высаживает цветы
Трое саратовцев не успели сбыть 10 граммов героина
«Урок Памяти»: Никто не забыт, ничто не забыто…
Lada Largus влетела в опору моста на Шехурдина в Саратове: пострадал водитель
Девушка из Заводского района доверилась мошеннику и отдала 11,5 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове на 29 апреля: 2,1 балла
Жительница Красноармейска ответит за ложный звонок о бомбе
КВС: как и где осуществить поверку приборов учета?
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Семья ветерана труда рассказала о встрече с Николаем Панковым
В Энгельсе лихач на BMW 7 протаранил столб