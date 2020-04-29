Трое саратовцев не успели сбыть 10 граммов героина

29 Апр 2020 2020-04-29T12:26:11+03:00

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На трех саратовцев в возрасте 31, 35 и 47 лет завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 27 апреля 2020 года мужчин задержали.

Они раскладывали героин в Саратове и Энгельсе, при досмотре у них нашли 23 свертка с общей массой запрещенного вещества более 10 граммов.

Расследование дела набирает ход.

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ИСТОЧНИК KP.RU