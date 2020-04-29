Lada Largus влетела в опору моста на Шехурдина в Саратове: пострадал водитель
В Саратове водитель Lada Largus потерял управление и влетел в опору моста у остановки «Северный поселок» в Ленинском районе.
По данным портала «ЧП Саратов», сотрудники ДПС и медики достали мужчину из искореженного автомобиля.
Городская служба спасения помогла доставить его до машины скорой помощи и отключила аккумулятор у транспорта.
Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU