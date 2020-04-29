Девушка из Заводского района доверилась мошеннику и отдала 11,5 тыс. рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T12:17:44+03:00

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В Саратове мошенник обманул жительницу Заводского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, жертвой стала 23-летняя девушка.

Она решила купить автомобильный бампер и разместила объявление в соцсети. На сообщение откликнулся неизвестный, который заявил, что у него есть нужный товар. Он попросил перевести ему на карту 10 тыс. рублей за сам бампер и 1 512 рублей — за пересылку.

Однако сразу после получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан проявлять бдительность, не передавать посторонним реквизиты карт, коды из СМС, а также не перечислять средства непроверенным продавцам. Если все-таки кто-то стал жертвой мошенничества, об этом необходимо сразу сообщить в ближайший отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU