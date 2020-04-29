Жительница Красноармейска ответит за ложный звонок о бомбе
Вчера вечером, 28 апреля, 46-летняя жительница Красноармейска позвонила в полицию и сообщила, что около здания на улице Ленина лежит предмет, представляющий угрозу жизни и здоровью окружающих.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, проверка показала, что сообщение было ложным.
Гражданку задержали, она созналась, что сказала это из хулиганских побуждений.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU