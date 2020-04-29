КВС: как и где осуществить поверку приборов учета?

29 Апр 2020 2020-04-29T11:07:02+03:00

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С марта 2020 года ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет прием обращений от жителей города на выполнение работ по установке, замене и поверке приборов учета воды. Для удобства потребителей заявки можно оставлять в Контакт-Центре по телефону 32-00-00, а также в специальной форме на сайте ООО «КВС» http://kvs-saratov.ru/request/. На срок исполнения каждого обращения отводится не более 5 рабочих дней. При установке или замене прибора учета, сразу производится его опломбировка, и абоненту не нужно повторно обращаться в компанию для сдачи прибора учета в эксплуатацию. Документы о поверке, установке, замене или опломбировке прибора учета передаются исполнителем работ в ООО «КВС» для дальнейшего внесения информации на лицевой счет абонента, таким образом, для потребителей минимизируется количество обращений в ресурсоснабжающую организацию. Оплата за указанные виды услуг проводится заказчиком на месте, с оформлением двухстороннего договора. На установку, замену прибора учета организацией, ответственной за выполнение работ, предоставляется гарантия. При непрохождении прибором учета поверки, оплата за оказанную услугу взиматься с заявителя не будет. Стоимость и перечень выполняемых работ:

Поверка счетчика воды в МКД — 500 рублей; Поверка счетчика воды в частном доме — 650 рублей; Поверка счетчика воды для юридических лиц - 500 рублей; Замена счетчика воды диаметром 15 мм (включая стоимость счетчика) — 1280 рублей; Замена счетчика воды диаметром 20 мм (включая стоимость счетчика) — 1680 рублей. Напоминаем, в последнее время участились случаи мошенничества. Зачастую мошенники, представляясь сотрудниками «водоканала», вымогают денежные средства с потребителей.

Во избежание подобных ситуаций ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» настоятельно рекомендует проверять информацию и обращаться по всем вопросам напрямую в Контакт-Центр компании по телефону: 32-00-00

ИСТОЧНИК KP.RU