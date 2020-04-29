Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил количество заражений новой инфекцией в Саратовской области.
Как сообщала ранее «КП-Саратов», на утро 29 апреля в регионе зарегистрировано 33 новых диагноза.
Всего в Саратовской области 392 случая заражения COVID-19.
В России за сутки подтвержден 5 841 новый случай коронавируса в 82 регионах, зафиксировано 108 летальных исходов.
За сутки полностью выздоровели 1 830 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU