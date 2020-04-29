Семья ветерана труда рассказала о встрече с Николаем Панковым

29 Апр 2020 2020-04-29T10:47:00+03:00

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков, как и обещал, встретился с ветераном труда, жительницей Заводского района Светланой Петровной.

Повод был нерадостный: один из волонтеров партии допустил ошибку при оказании помощи ветерану. После этого была усилена разъяснительная работа с активистами, а за допущенную волонтером ошибку Николай Панков извинился перед ветераном лично.

После этого внучка ветерана Ольга написала о состоявшейся встрече в социальных сетях. По ее словам, эта встреча помогла решить их проблему.

- Вы очень добрый, открытый мужчина, который мало говорит, но много делает. От моей бабушки огромное спасибо... — написала она депутату.

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ИСТОЧНИК KP.RU