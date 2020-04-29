В Энгельсе лихач на BMW 7 протаранил столб

29 Апр 2020 2020-04-29T10:47:56+03:00

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Ночью 29 апреля в Энгельсе Саратовской области иномарка протаранила фонарный столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 01:40.

По предварительной версии, напротив дома №11 по площади Свободы 29-летний мужчина за рулем BMW 7 на большой скорости не справился с управлением.

Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фонарь.

Пострадали два пассажира, мужчина и женщина. Еще один мужчина после осмотра был отпущен медиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU