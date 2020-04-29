В Энгельсе лихач на BMW 7 протаранил столб
Ночью 29 апреля в Энгельсе Саратовской области иномарка протаранила фонарный столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 01:40.
По предварительной версии, напротив дома №11 по площади Свободы 29-летний мужчина за рулем BMW 7 на большой скорости не справился с управлением.
Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фонарь.
Пострадали два пассажира, мужчина и женщина. Еще один мужчина после осмотра был отпущен медиками.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU