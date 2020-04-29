Под Саратовом сельчанина оштрафовали за оскорбление матери
Бойкий язык обошелся ему в 1 тыс. рублей
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Жителя поселка Мокроус оштрафовали за оскорбление матери.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 13 марта он поругался на женщину в тот момент, когда находился у нее дома. Не смутило грубияна даже присутствие сотрудника полиции.
За свой бойкий язык сельчанин отдаст 1 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU