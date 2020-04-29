Под Саратовом сельчанина оштрафовали за оскорбление матери

29 Апр 2020 2020-04-29T10:46:40+03:00

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Жителя поселка Мокроус оштрафовали за оскорбление матери.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 13 марта он поругался на женщину в тот момент, когда находился у нее дома. Не смутило грубияна даже присутствие сотрудника полиции.

За свой бойкий язык сельчанин отдаст 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU