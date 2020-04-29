Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 25 дежурных групп
Родители привели 237 детей
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Сегодня, 29 апреля, в 19 детсадах Саратова работают 25 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели 237 детей.
Сначала малышам измерили температуру, а потом приняли в учреждения, где регулярно проходят дезинфекция и кварцевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU