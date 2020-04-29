В Саратове назначен прокурор Заводского района

29 Апр 2020 2020-04-29T10:00:09+03:00

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Старший советник юстиции Олег Перепелов назначен прокурором Заводского района Саратова. Ранее он занимал должность прокурора Базарно-Карабулакского района, на которую теперь назначен старший советник юстиции Вадим Бисеров.

Соответствующие приказы подписал Генеральный прокурор РФ.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Олег Перепелов родился в 1981 году, получил высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Он проходит службу в органах прокуратуры с мая 2003 года. Был помощником, старшим помощником прокурора города Балаково, заместителем Вольского межрайонного прокурора. С июля 2015 года назначен прокурором Базарно-Карабулакского района.

Вадим Бисеров родился в 1981 году, у него тоже есть двое несовершеннолетних детей, получено высшее образование.

Он работает в органах прокуратуры с августа 2002 года. Был помощником и заместителем Ртищевского межрайонного прокурора, прокурором Аркадакского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU