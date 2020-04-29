2020-04-29T10:42:07+03:00
Коронавирус Covid-19

За рыбалку, поездки на мопеде и к бабушке наказали троих балашовцев

Всего режим самоизоляции нарушали 18 жителей Саратовской области
Дарья Вострикова
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Несмотря на введенные ограничения, жители Саратовской области продолжают нарушать режим самоизоляции.

О восьмерых безответственных гражданах сообщили в пресс-службе Балашовского районного суда, дела в отношении них рассматривали 27 апреля.

Так, гражданин Хореев был замечен пьяным у дома №19 на проспекте Космонавтов, гражданин Плеханов пил спиртное у дома №7 на улице 50 лет ВЛКСМ.

Мужчина по фамилии Сычев шел из леса, он гулял по Мостовой улице. Гражданин Куницын ехал на мопеде в гости к знакомому на Пригородной улице.

Гражданин Шатило ехал на машине из центра в сторону Комбината, он вез диван бабушке, которая живет на улице Орджоникидзе. На последней улице был замечен гражданин Ильин, который ехал на автомобиле по своим делам.

Двое мужчин решили отправиться на природу: гражданин Сидоркин находился у пруда «Круглый», а Горшков ловил рыбу на старом русле Хопра.

Семерым нарушителям пришлось отдать 1 тыс. рублей штрафа, одному высказали только предупреждение.

Также 27 апреля Балаковский районный суд постановил, что гражданину Власову придется отдать 1 тыс. рублей штрафа за рыбалку на реке Березовке.

В Саратове Заводской районный суд 28 апреля привлек к материальной ответственности четырех нарушителей. Фрунзенский районный суд в этот же день призвал к ответу пятерых.

Предупреждение выдали мужчине, что находился в сквере имени Братьев Никитиных на площади Кирова, и женщине, которую заметили у дома №54 на проспекте Кирова.

Компанию из трех человек оштрафовали из-за шашлыков за домом №180 на Шелковичной улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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