С крыши дома на улице Соборная в Саратове убрали кирпичи после публикации в «Комсомолке»
В минувшую субботу, 25 апреля, саратовец пожаловался на кирпичи, которые лежат на крыше дома №3 на Соборной улице. Местный житель выразил опасение, что если они скатятся или вдруг сильно подует ветер, могут пострадать прохожие.
После публикации об этом в «Комсомолке» проблему устранили.
Администрация Волжского района дала комментарий — рабочие убрали опасные кирпичи.
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ИСТОЧНИК KP.RU