С крыши дома на улице Соборная в Саратове убрали кирпичи после публикации в «Комсомолке»

29 Апр 2020 2020-04-29T09:23:47+03:00

Об этом сообщила администрация района

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В минувшую субботу, 25 апреля, саратовец пожаловался на кирпичи, которые лежат на крыше дома №3 на Соборной улице. Местный житель выразил опасение, что если они скатятся или вдруг сильно подует ветер, могут пострадать прохожие.

После публикации об этом в «Комсомолке» проблему устранили.

Администрация Волжского района дала комментарий — рабочие убрали опасные кирпичи.

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ИСТОЧНИК KP.RU