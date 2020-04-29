В Ртищевском районе полицейский отказался от взятки в 85 тыс. рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T09:18:41+03:00

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В отношении 42-летнего жителя Ртищевского района возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 17 апреля 2020 года мужчина дал полицейскому 85 тыс. рублей в своем автомобиле у одного из домов в совхозе «Выдвиженец» Ртищевского района.

Он хотел откупиться от проверки своего предпринимательства, однако правоохранитель отказался от денег, гражданина задержали.

Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU