Профессор Валерий Прозоров отмечает юбилей

29 Апр 2020 2020-04-29T08:52:09+03:00

Известному литературоведу и филологу исполняется 80 лет

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Сегодня 80 лет исполняется Валерию Прозорову, возглавляющему кафедру общего литературоведения и журналистики в Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.

Прозоров — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. С 1982 по 2004 год являлся деканом филологического факультета, позднее, до 2007 года — факультета филологии и журналистики.

С 2008 по 2010 год был директором Института филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

Член-корреспондент РАЕН, действительный член Международной академии наук высшей школы.

В 2018 году награжден почетным знаком губернатора Саратовской области «За наставничество».

Среди работников саратовских и российский СМИ много выпускников факультета и института СГУ, который в разное время возглавлял Валерий Прозоров.

ИСТОЧНИК KP.RU