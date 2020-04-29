2020-04-29T08:47:24+03:00
Общество

В энгельсской луже поселились утки

Птицы нашли водоем на улице Транспортная [фото]
Ольга Симонова
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Фото из InstagramФото из Instagram
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В Энгельсе Саратовской области в луже около жилого дома поселились утки.

Как сообщает Instagram-аккаунт saratov_trash, птицы нашли свое место на улице Транспортная, 29.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

В посте описано, что этот участок часто затапливает, лужи там всегда, «иногда приезжают откачивать, но редко».

- Утки в этом году впервые. Им понравилось, — заявил очевидец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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