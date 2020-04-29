2020-04-29T08:26:38+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал в массовом ДТП в Саратове

Авария произошла в Заводском районе
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 апреля, в 18:00 в 3-х км от дома №31а на Лесопильной улице в Заводском районе Саратова случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, 38-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, на скорости влетел в «Газель» под управлением 30-летнего мужчины и ВАЗ-21122, за рулем которого был 65-летний гражданин.

В результате аварии 30-летнего пассажира из Niva госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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