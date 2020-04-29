Пенсионер из Саратова без объяснений убил ножом супругу покойного брата
В отношении 66-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 2 апреля мужчина находился в своей квартире одного из домов на Кооперативной улице Саратова. Он почувствовал неприязнь к 71-летней супруге его брата, который умер.
Гражданин решил прийти к ней и разобраться в ситуации, прихватив с собой нож. Им же он нанес не менее трех ударов в область живота хозяйке жилища, которая открыла ему дверь.
Объяснять, зачем он пришел, злоумышленник не стал. После совершения преступления мужчина пошел в сторону своего дома, где его впоследствии задержали.
Потерпевшую доставили в больницу, там она скончалась. Судебно-медицинское исследование трупа показало, что причиной смерти стала массивная кровопотеря, множественные проникающие колото-резаные ранения живота с повреждением внутренних органов.
Мужчина признал свою вину, сейчас он находится под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU