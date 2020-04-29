Культурное наследие в Саратове: в самом центре продают федеральный памятник за 15,1 млн рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T08:07:41+03:00

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Госкомпания ДОМ.РФ выставила на продажу в Саратове федеральную собственность — усадьбу вице-губернатора Александровского по адресу: улица Советская, 1/19. Это памятник архитектуры на пересечении улиц Советская и Радищева.

Фото портала Турсар.ру

На земельном участке расположен объект культурного наследия федерального значения «Усадебный дом С. Н. Скибиневского» 1847 года постройки.

Саратовские блогеры и любители истории давно знают про это красивейшее здание первой половины 19 века. Оно разрушается все больше, как и соседний к нему объект, даже еще более известный из-за скандальных историй с пожарами «Дом с кариатидами» или «Дом Яхимовича».

Общая площадь продаваемого участка под усадьбой Александровского в самом центре Саратова 0,25 гектара. Начальная цена на планируемом аукционе ДОМ.РФ назначена в 15,1 млн рублей. Аукцион запланирован на второй квартал 2020 года.

Василий Павлович Александровский был вице-губернатором в Саратове с 1 января 1856 года до 9 февраля 1862 года. Во время службы в Саратове Александровский жил в этой усадьбе. Затем он был губернатором в Пензе с декабря 1862 по июль 1867 года.

Вид усадьбы сзади. Фото Виктории Грачевой

Само здание усадьбы было построено ранее, в 1830-х годах, одним из местных купцов.

В 2019 году, когда здание снаружи пришло в неприглядный вид, его завесили, чтобы гости города не увидели разрушающееся историческое наследие. Жители Саратова оставили на этих баннерах свое пояснение.

Местные жители украсили баннер на доме Александровского на свой манер

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776006" frameborder="0"></iframe> Усадьба Александровского в Саратове. Видео пользователя shizart21 из Инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU