Младенец упал с пятого этажа в Вольске, пока его мать пьянствовала

28 Апр 2020 2020-04-28T21:26:22+03:00

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Днем 28 апреля в Вольске Саратовской области двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа.

Как сообщает «Вольская неделя» со ссылкой на медиков скорой помощи, ЧП случилось на улице Жукова, 7, в местном военном городке.

По предварительной версии, мать мальчика в тот момент была пьяна и не заметила, что сын упал с балкона. О случившемся ей рассказала соседка, она же вызвала врачей.

Малыш был госпитализирован в критическом состоянии в реанимацию. Полиция начала проверку. Семья считается неблагополучной и стоит на учете. Женщина воспитывает еще нескольких детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU