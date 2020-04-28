Младенец упал с пятого этажа в Вольске, пока его мать пьянствовала
Днем 28 апреля в Вольске Саратовской области двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа.
Как сообщает «Вольская неделя» со ссылкой на медиков скорой помощи, ЧП случилось на улице Жукова, 7, в местном военном городке.
По предварительной версии, мать мальчика в тот момент была пьяна и не заметила, что сын упал с балкона. О случившемся ей рассказала соседка, она же вызвала врачей.
Малыш был госпитализирован в критическом состоянии в реанимацию. Полиция начала проверку. Семья считается неблагополучной и стоит на учете. Женщина воспитывает еще нескольких детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU