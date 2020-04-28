В Балакове BMW протаранил «КамАЗ» и дерево
Вечером 28 апреля в Балакове Саратовской области иномарка протаранила грузовик и дерево.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице 60 лет СССР, напротив дома №45/1.
По версии следствия, около 18:25 водитель BMW не справился с управлением. Машина врезалась в стоящий «КамАЗ» с полуприцепом, а потом в дерево.
38-летний водитель и 43-летний пассажир легковушки были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU