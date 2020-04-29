Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 апреля 2020 года: подтверждено 32 диагноза
За сутки 28 апреля в Саратовской области подтверждено 32 случая заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба, общее число зафиксированных диагнозов — 359.
Среди заболевших — шесть жителей Вольского района. По четыре случая зафиксировано в Саратове, Ершовском, Балтайском, Перелюбском районе, три в Ртищевском. По одному диагнозу — в Аткарском, Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Калининском, Дергачевском, Ивантеевском районах.
Большинству заболевших, девяти гражданам, от 50 до 54 года. Восьмерым от 40 до 49 лет, семерым — от 30 до 39 лет. Трем зараженным не исполнилось и 14 лет, стольким же от 18 до 29 лет. Старше 65 двое заразившихся.
Известно о 47 случаях выздоровления, в том числе за сутки девять человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU