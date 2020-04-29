2020-04-29T05:59:21+03:00
Общество

Синоптики обещают жителям Саратовской области ветер в среду

На улице будет тепло
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 апреля, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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