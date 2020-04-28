Жительница Саратова лишилась 32 тыс. рублей при продаже свадебного платья
Мошенники оставили 27-летнюю жительницу Волжского района Саратова без 32 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила в интернете объявление о продаже свадебного платья. Ей позвонила женщина, якобы сотрудница онлайн-магазина одежды и сказала, что готова купить наряд.
Деньги незнакомка пообещала перечислить на карту с юридического счета магазина, но для подтверждения операции нужно, чтобы жительница Саратова сказала все коды из смс-сообщений.
После выполнения всех указаний гражданка увидела, что с ее карты списали деньги. Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию.
Также не повезло 56-летнему саратовцу. Он заказал сотовый телефон марки Samsung, заплатил 8 тыс. рублей и пришел на почту получить товар. В коробке вместо гаджета лежали механические часы за 100 рублей.
По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU