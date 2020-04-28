Совещание Владимира Путина с губернаторами 28 апреля 2020 года: что ждет Саратовскую область в ближайшее время

28 Апр 2020 2020-04-28T19:03:44+03:00

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В выступлении перед совещаниям с губернаторами президент Владимир Путин поставил несколько задач перед правительством, Роспотребнадзором и региональными властями.

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, с сохранением заработной платы.

Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия и все эти дни должны быть на рабочих местах. Путин потребовал от них действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях.

- Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. … Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо. В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза, - сказал Владимир Путин.

При этом у регионов, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений.

- В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений, - сказал Путин.

Он поручил Правительству РФ уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Путин поставил задачу не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.

Вопрос изменения режима изоляции остается в ведении губернаторов.

- Согласуйте с санитарным врачом региона, - отметил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU