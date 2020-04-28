2020-04-28T18:10:30+03:00
Общество

Саратовцы возмущены варварской опиловкой деревьев во дворе на улице Горького

Зеленые насаждения вырубают не один день
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во дворе на Горького рабочие начали варварскую опиловку деревьевВо дворе на Горького рабочие начали варварскую опиловку деревьев
Изменить размер текста:

Саратовцы продолжают высказывать свое возмущение о вырубке деревьев.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», постепенно исчезают зеленые насаждения на улицах Киселева, Вольской, Советской, Чернышевского. Местные жители говорили также о том, что рабочие зачем-то обрезают верхушки деревьев, которые никому не мешают.

Теперь список адресов пополнился, в него добавился двор на улице Горького, 6. Об этом сегодня, 28 апреля, в редакцию «КП-Саратов» сообщила местная жительница Мария и прислала в доказательство своих слов снимки с места событий.

Вместо пышных крон остались только куски стволов

Вместо пышных крон остались только куски стволов

Благоустройство налицо — вместо больших, зеленых крон, которые радовали бы жителей своих видом, здесь остались только куцые обрубки. Не исключено, что и оставшихся деревьев впоследствии уже не будет.

Не исключено, что во дворе со временем совсем не останется деревьев

Не исключено, что во дворе со временем совсем не останется деревьев

Напомним, ранее мэрия давала объяснения массовой вырубке зеленых насаждений в городе. Чиновники говорили о том, что рабочие срубают только те деревья, которые уже старые и ветхие, а вместо них посадят новые, но потом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Саратова лишилась 32 тыс. рублей при продаже свадебного платья
Совещание Владимира Путина с губернаторами 28 апреля 2020 года: что ждет Саратовскую область в ближайшее время
Саратовцы возмущены варварской опиловкой деревьев во дворе на улице Горького
Врач-эпидемиолог из Саратова обратилась к горожанам из больницы с зараженными коронавирусом: Ситуация серьезная
Председатель общественной палаты и ректор консерватории призвал саратовцев сидеть дома
Масочный режим в Саратове на 2020 год: принятого решения нет
В Советском районе нашли зараженную пшеницу
В Саратове пройдет рейд по выявлению водителей и пассажиров без ремней безопасности
В Энгельсе двое вымогателей с трубой на сутки закрыли мужчину в гараже
По указке мошенников саратовец взял кредит и тут же перечислил им 628,3 тыс. рублей
В Саратовской области 25 населенных пунктов закрыты на карантин по бешенству
Студенты Президентской академии приняли участие во всероссийской акции чтения писем военных лет
На железнодорожных вокзалах ПривЖД организованы пункты осмотра пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19
Минздрав Саратовской области рассказал, куда отправятся аппараты ИВЛ
Самоизоляция в Саратове: когда пройдут итоговые сочинения и собеседования по русскому языку
В саратовском минздраве назвали количество скончавшихся от пневмонии с начала года
Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников