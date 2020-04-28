Саратовцы возмущены варварской опиловкой деревьев во дворе на улице Горького

28 Апр 2020 2020-04-28T18:10:30+03:00

Зеленые насаждения вырубают не один день

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Саратовцы продолжают высказывать свое возмущение о вырубке деревьев.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», постепенно исчезают зеленые насаждения на улицах Киселева, Вольской, Советской, Чернышевского. Местные жители говорили также о том, что рабочие зачем-то обрезают верхушки деревьев, которые никому не мешают.

Теперь список адресов пополнился, в него добавился двор на улице Горького, 6. Об этом сегодня, 28 апреля, в редакцию «КП-Саратов» сообщила местная жительница Мария и прислала в доказательство своих слов снимки с места событий.

Вместо пышных крон остались только куски стволов

Благоустройство налицо — вместо больших, зеленых крон, которые радовали бы жителей своих видом, здесь остались только куцые обрубки. Не исключено, что и оставшихся деревьев впоследствии уже не будет.

Не исключено, что во дворе со временем совсем не останется деревьев

Напомним, ранее мэрия давала объяснения массовой вырубке зеленых насаждений в городе. Чиновники говорили о том, что рабочие срубают только те деревья, которые уже старые и ветхие, а вместо них посадят новые, но потом.

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ИСТОЧНИК KP.RU