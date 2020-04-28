Масочный режим в Саратове на 2020 год: принятого решения нет

28 Апр 2020 2020-04-28T16:58:54+03:00

Носить средства защиты весь год, скорее всего, не придется

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов рассказал о сохранении масочного режима в Саратове на 2020 год.

В беседе с корреспондентом «КП-Саратов» он отметил, что слова об этом были произнесены на заседании оперативного штаба 27 апреля, но имелся в виду прогноз, это оценочное суждение.

Такова рекомендация Управления Роспотребнадзора региона на сегодня, но ситуация может измениться и тогда необходимости в такой мере не будет.

Поэтому говорить о том, что это принятое и окончательное решение — неправильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU