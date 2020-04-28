В Советском районе нашли зараженную пшеницу
Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили в партии пшеницы весом почти 1,5 тонны опасный сорняк.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, в продукции из села Золотая Степь Советского района обнаружен горчак ползучий. Он засоряет посевы всех культур и очень неприхотлив.
Партию отправили на подработку.
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ИСТОЧНИК KP.RU