В Советском районе нашли зараженную пшеницу

28 Апр 2020 2020-04-28T16:57:29+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили в партии пшеницы весом почти 1,5 тонны опасный сорняк.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, в продукции из села Золотая Степь Советского района обнаружен горчак ползучий. Он засоряет посевы всех культур и очень неприхотлив.

Партию отправили на подработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU