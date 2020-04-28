В Саратове пройдет рейд по выявлению водителей и пассажиров без ремней безопасности

28 Апр 2020 2020-04-28T17:03:34+03:00

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В Саратове 29 и 30 апреля в городе пройдет рейд «Ремни безопасности».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, нарушителям грозит штраф в размере до 1 тыс.рублей.

Саратовцев — водителей и пассажиров, призывают не забывать пристегиваться и помнить, что делать это нужно не из страха лишиться денег, а с целью защитить свою жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU