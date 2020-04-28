В Энгельсе двое вымогателей с трубой на сутки закрыли мужчину в гараже

28 Апр 2020 2020-04-28T14:51:31+03:00

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Двое вымогателей почти на сутки закрыли мужчину в одном из гаражей Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, они били свою жертву трубой и требовали 30 тыс. рублей.

Хозяин бокса проходит по делу в качестве свидетеля. Он видел, что происходило на его территории, но не спешил сообщить в полицию. По словам мужчины, ему угрожали.

Одного из злоумышленников задержали, в отделе он спокойно сказал, что не считает себя виновным и дал пару пощечин тому, кто в 2018 году занял у его брата 18-20 тыс. рублей.

На мужчин заведены уголовные дела за грабеж и вымогательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775913" frameborder="0"></iframe> Злоумышленники в Энгельсе вымогали у мужчины 30 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU