По указке мошенников саратовец взял кредит и тут же перечислил им 628,3 тыс. рублей
Житель Заводского района Саратова стал жертвой мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 36-летнему мужчине позвонила якобы сотрудница банка и спросила, не оформлял ли он на себя кредит в 1 млн рублей.
После отрицательного ответа к беседе подключился еще один лже-сотрудник учреждения и сказал, что вообще-то кредит есть, но если установить две программы удаленного доступа и следовать его советам, проблема решиться.
В итоге мужчине сообщили, что на выдачу одобрено 628,3 тыс. рублей, а остальные средства из заявки банк аннулирован.
Деньги посоветовали перевести по указанному номеру в ячейку банка, что гражданин и сделал, а потом понял, что его обманули и пошел в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU