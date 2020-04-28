По указке мошенников саратовец взял кредит и тут же перечислил им 628,3 тыс. рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T17:04:58+03:00

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Житель Заводского района Саратова стал жертвой мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 36-летнему мужчине позвонила якобы сотрудница банка и спросила, не оформлял ли он на себя кредит в 1 млн рублей.

После отрицательного ответа к беседе подключился еще один лже-сотрудник учреждения и сказал, что вообще-то кредит есть, но если установить две программы удаленного доступа и следовать его советам, проблема решиться.

В итоге мужчине сообщили, что на выдачу одобрено 628,3 тыс. рублей, а остальные средства из заявки банк аннулирован.

Деньги посоветовали перевести по указанному номеру в ячейку банка, что гражданин и сделал, а потом понял, что его обманули и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU