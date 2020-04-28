2020-04-28T13:24:34+03:00
Общество

На железнодорожных вокзалах ПривЖД организованы пункты осмотра пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19

Дарья Вострикова
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на железнодорожных вокзалах Саратова и Балаково организованы пункты для бесконтактной термометрии пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19 Эта мера связана с возросшей угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В специальных палатках, развёрнутых на перронах железнодорожных вокзалов, сотрудники Роспотребнадзора осуществляют бесконтактные замеры температуры тела пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19. Об этой процедуре граждан информируют до прибытия поездов на вышеуказанные

станции.

После измерения температуры пассажирам вручают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневного режима самоизоляции. Кроме того, представители Роспотребнадзора информируют о порядке действий при появлении признаков инфекционного заболевания.

Граждан с высокой температурой тела направляют в изолятор для временного

размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. Соответствующие помещения были оборудованы в зданиях железнодорожных вокзалов Саратова и Балаково. В изоляторах пассажиров осматривают специалисты клинических

больниц «РЖД-Медицины», которые устанавливают точный диагноз.

Сотрудники, которые проверяют пассажиров на перронах и в изоляторах, одеты в специальные костюмы и оснащены средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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