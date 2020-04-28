Минздрав Саратовской области рассказал, куда отправятся аппараты ИВЛ

28 Апр 2020 2020-04-28T13:22:23+03:00

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Крупная партия аппаратов искусственной вентиляции легких должна поступить во 2-ю городскую клиническую больницу имени Разумовского в Саратове.

Об этом на брифинге в Минздраве сообщил первый министр здравоохранения Станислав Шувалов.

Он пояснил, что это основной госпиталь для лечения больных коронавирусом в Саратовской области. Здесь развернутая самая мощная коечная база, которая готова принимать наиболее тяжелых пациентов. Поэтому туда должны поступить 50 аппаратов ИВЛ.

Станислав Шувалов напомнил, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся восемь пациентов с коронавирусом. Поэтому имеющейся на сегодня аппаратуры пока достаточно. При необходимости оборудование будет распределяться и в другие больницы.

- Правительство Саратовской области ведет переговоры с поставщиком аппаратуры, чтобы она в кратчайший срок оказалась в учреждениях региона. Но мы должны понимать, что число заводов на территории РФ оно то, какое есть. Они работают в круглосуточном режим и, в первую очередь, отгружают дыхательную аппаратуру в те регионы, где есть более критичная ситуация, нежели в Саратовской области, — отметил Станислав Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU