2020-04-28T13:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Саратовской области рассказал, куда отправятся аппараты ИВЛ

Правительство области ведет переговоры с поставщиком
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупная партия аппаратов искусственной вентиляции легких должна поступить во 2-ю городскую клиническую больницу имени Разумовского в Саратове.

Об этом на брифинге в Минздраве сообщил первый министр здравоохранения Станислав Шувалов.

Он пояснил, что это основной госпиталь для лечения больных коронавирусом в Саратовской области. Здесь развернутая самая мощная коечная база, которая готова принимать наиболее тяжелых пациентов. Поэтому туда должны поступить 50 аппаратов ИВЛ.

Станислав Шувалов напомнил, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся восемь пациентов с коронавирусом. Поэтому имеющейся на сегодня аппаратуры пока достаточно. При необходимости оборудование будет распределяться и в другие больницы.

- Правительство Саратовской области ведет переговоры с поставщиком аппаратуры, чтобы она в кратчайший срок оказалась в учреждениях региона. Но мы должны понимать, что число заводов на территории РФ оно то, какое есть. Они работают в круглосуточном режим и, в первую очередь, отгружают дыхательную аппаратуру в те регионы, где есть более критичная ситуация, нежели в Саратовской области, — отметил Станислав Шувалов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области 25 населенных пунктов закрыты на карантин по бешенству
Студенты Президентской академии приняли участие во всероссийской акции чтения писем военных лет
На железнодорожных вокзалах ПривЖД организованы пункты осмотра пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19
Минздрав Саратовской области рассказал, куда отправятся аппараты ИВЛ
Самоизоляция в Саратове: когда пройдут итоговые сочинения и собеседования по русскому языку
В саратовском минздраве назвали количество скончавшихся от пневмонии с начала года
Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Облсуд: саратовцам не нужен спецпропуск для посещения парикмахерских
Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 апреля: скончался первый больной коронавирусом
Приставы помогли жительнице Балакова получить 300 тыс. рублей за моральный вред из-за ДТП
Саратовца арестовали за нежелание целый месяц снимать тонировку
На охрану лесов Саратовской области от пожаров выделено 82,4 млн рублей
Валерий Радаев доложил полпреду Президента РФ в ПФО о борьбе с коронавирусом в регионе
Самоизоляция в Саратове: как оформить инвалидность
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Саратовцу не дали перебросить телефоны в колонию для своих знакомых
Три улицы в центре Саратова остались без воды
В Саратове у женщины украли велосипед из коридора
В Балакове пенсионер на ВАЗе влетел в Hyundai
Стобалльники расскажут саратовским выпускникам секреты успешной сдачи ЕГЭ
С саратовских коров надоили более 38 тыс.тонн молока
В Саратове Lada Largus задним ходом сбил пенсионерку
В Саратове в 2020 году отремонтируют 63 дороги: Список улиц
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: еще 32 случая
В Петровске женщина на ВАЗе сбила велосипедиста-пенсионера
Жители Улешей борются против спила деревьев из-за новых тротуаров