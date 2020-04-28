Самоизоляция в Саратове: когда пройдут итоговые сочинения и собеседования по русскому языку
Для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации, девятиклассники и одиннадцатиклассники должны пройти итоговое собеседование по русскому языку и написать итоговое сочинение.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в регионе 99% выпускников уже получили «зачет» по сочинению, прошли устный тест 99,4% девятиклассников.
Оставшиеся ученики могут проверить свои знания в резервные сроки: 6 мая сдать письменную работу, а 18 мая устную.
В зависимости от эпидситуации могут назначить поздние даты.
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ИСТОЧНИК KP.RU