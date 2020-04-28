Самоизоляция в Саратове: когда пройдут итоговые сочинения и собеседования по русскому языку

28 Апр 2020 2020-04-28T12:56:53+03:00

Речь идет о резервных сроках в мае

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Для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации, девятиклассники и одиннадцатиклассники должны пройти итоговое собеседование по русскому языку и написать итоговое сочинение.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в регионе 99% выпускников уже получили «зачет» по сочинению, прошли устный тест 99,4% девятиклассников.

Оставшиеся ученики могут проверить свои знания в резервные сроки: 6 мая сдать письменную работу, а 18 мая устную.

В зависимости от эпидситуации могут назначить поздние даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU