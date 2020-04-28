2020-04-28T12:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции

Слишком много людей стало выходить на улицы - будут приняты дополнительные меры
Екатерина Семенова
Поделиться:
Надежда МатвееваНадежда МатвееваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, отвечая на вопрос "КП-Саратов", сообщила, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по изоляции граждан.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос о возможности введения карантина в областном центре, по аналогии с Балтаем и Ершовским районом. Индекс самоизоляции все ниже, все больше людей на улицах. При каких условиях ведомство может дать рекомендации о введении карантина?

- Индекс хоть и оценочный показатель, но он есть, и мы на него опираемся. Дейсвтительно, есть тяга людей на улицу. Дополнительные меры по разобщению людей будут, по дополнительным мерам по защите мы продумываем. Думаю сегодня -завтра будут уже выпущены они, - заявила Матвеева.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области 25 населенных пунктов закрыты на карантин по бешенству
Студенты Президентской академии приняли участие во всероссийской акции чтения писем военных лет
На железнодорожных вокзалах ПривЖД организованы пункты осмотра пассажиров, приезжающих из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19
Минздрав Саратовской области рассказал, куда отправятся аппараты ИВЛ
Самоизоляция в Саратове: когда пройдут итоговые сочинения и собеседования по русскому языку
В саратовском минздраве назвали количество скончавшихся от пневмонии с начала года
Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Облсуд: саратовцам не нужен спецпропуск для посещения парикмахерских
Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 апреля: скончался первый больной коронавирусом
Приставы помогли жительнице Балакова получить 300 тыс. рублей за моральный вред из-за ДТП
Саратовца арестовали за нежелание целый месяц снимать тонировку
На охрану лесов Саратовской области от пожаров выделено 82,4 млн рублей
Валерий Радаев доложил полпреду Президента РФ в ПФО о борьбе с коронавирусом в регионе
Самоизоляция в Саратове: как оформить инвалидность
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Саратовцу не дали перебросить телефоны в колонию для своих знакомых
Три улицы в центре Саратова остались без воды
В Саратове у женщины украли велосипед из коридора
В Балакове пенсионер на ВАЗе влетел в Hyundai
Стобалльники расскажут саратовским выпускникам секреты успешной сдачи ЕГЭ
С саратовских коров надоили более 38 тыс.тонн молока
В Саратове Lada Largus задним ходом сбил пенсионерку
В Саратове в 2020 году отремонтируют 63 дороги: Список улиц
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: еще 32 случая
В Петровске женщина на ВАЗе сбила велосипедиста-пенсионера
Жители Улешей борются против спила деревьев из-за новых тротуаров