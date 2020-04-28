Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T12:42:29+03:00

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Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, отвечая на вопрос "КП-Саратов", сообщила, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по изоляции граждан.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос о возможности введения карантина в областном центре, по аналогии с Балтаем и Ершовским районом. Индекс самоизоляции все ниже, все больше людей на улицах. При каких условиях ведомство может дать рекомендации о введении карантина?

- Индекс хоть и оценочный показатель, но он есть, и мы на него опираемся. Дейсвтительно, есть тяга людей на улицу. Дополнительные меры по разобщению людей будут, по дополнительным мерам по защите мы продумываем. Думаю сегодня -завтра будут уже выпущены они, - заявила Матвеева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775865" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU