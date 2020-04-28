Карантин в Саратове: В ближайшие дни Роспотребнадзор введет дополнительные меры по изоляции
Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, отвечая на вопрос "КП-Саратов", сообщила, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по изоляции граждан.
Об этом она сказала, отвечая на вопрос о возможности введения карантина в областном центре, по аналогии с Балтаем и Ершовским районом. Индекс самоизоляции все ниже, все больше людей на улицах. При каких условиях ведомство может дать рекомендации о введении карантина?
- Индекс хоть и оценочный показатель, но он есть, и мы на него опираемся. Дейсвтительно, есть тяга людей на улицу. Дополнительные меры по разобщению людей будут, по дополнительным мерам по защите мы продумываем. Думаю сегодня -завтра будут уже выпущены они, - заявила Матвеева.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU