Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 апреля: скончался первый больной коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T13:24:26+03:00

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В Саратовской области скончался еще один человек с коронавирусом. На брифинге в минздраве первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что пацент с подтвержденным COVID-19 скончался накануне в больнице города Балаково.

- На сегодня еще одна смерть с коронавирусом. В Балаковской больнице от пневмонии умер мужчина. Он долго страдал тяжелым заболеванием. Совокупность всех имевшихся у него заболеваний с коронавирусом дала подобный результат. Было вскрытие, взяты дополнительные пробы, чтобы определить точные обстоятельства смерти, - заявил Шувалов.

В общей сложности в Саратовской области уже восемь смертей пациентов с коронавирусом. Но как причина смерти вирус стоит в документах только у одного — который скончался накануне. Все остальные умерли по другим причинам.

Напомним, один из пациентов перед выпиской покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU