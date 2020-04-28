Приставы помогли жительнице Балакова получить 300 тыс. рублей за моральный вред из-за ДТП

28 Апр 2020 2020-04-28T12:11:22+03:00

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Судебные приставы помогли жительнице Балакова удалось получить компенсацию морального вреда, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин по решению суда должен был отдать ей 300 тыс. рублей, в отношении него возбудили исполнительное производство.

Однако оплаты не приходило.

Только после запрета на регистрационные действия с машиной должника и взысканий со счета в банке мужчина оплатил остаток долга и предоставил квитанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU