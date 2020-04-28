Саратовца арестовали за нежелание целый месяц снимать тонировку

28 Апр 2020 2020-04-28T12:07:42+03:00

В начале апреля ему сказали это сделать

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Вчера, 27 апреля, в 11:55 у дома №88 на проспекте Строителей в Саратове выяснилось, что 27-летний водитель Lada Granta не снял тонировку, что ему сказали сделать еще 2 апреля.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, Ленинский районный суд арестовал мужчину на 10 суток.

Местным жителям напоминают, что за усиленную тонировку сначала штрафуют на 500 рублей и вручают требования об устранении нарушения. Если это не сделано, то прибавляется штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU