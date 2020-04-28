Облсуд: саратовцам не нужен спецпропуск для посещения парикмахерских

28 Апр 2020 2020-04-28T12:25:56+03:00

Это необходимый для передвижения с работы и обратно документ

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Саратовский областной суд разъяснил правила посещения магазинов, парикмахерских и аптек.

Согласно информации на сайте учреждения, спецпропуск для того, чтобы пойти постричься, не нужен. Парикмахеры могут работать по предварительной записи, обслуживать не более одного человека в зале, проводить уборку и дезинфекцию.

Напомним, на вчерашнем заседании оперативного штаба по противодействию новой инфекции руководитель управления ГУ МВД по делам миграции Алексей Зелепукин заявил, что для стрижки необходим пропуск и переписка с парикмахерской.

Это вызвало массу возмущений местных жителей в соцсетях. Граждане усомнились, ведь в тексте постановления правительства написано по-другому, да и запись не всегда идет в текстовом варианте. По мнению некоторых, проще научиться стричься самим.

В облсуде уточнили, что также пропуск не нужен, чтобы обратиться за неотложной помощью врачей и в случаях угрозы жизни и здоровью, пойти в аптеку, поехать на дачу, посетить нетрудоспособных граждан, чтобы ухаживать за ними или доставлять необходимое, прийти в суд, правоохранительные и следственные органы, прокуратуру, уголовно-исполнительную инспекцию или на похороны.

Можно спокойно выгуливать своего питомца на расстоянии не более 100 метров от дома, вынести мусор в ближайший контейнер.

Пропуск необходим, чтобы добираться с работы и обратно, либо перемещаться по региону в связи с «разрешенной деятельностью, если ее характер связан с таким передвижением».

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ИСТОЧНИК KP.RU