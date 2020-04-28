На охрану лесов Саратовской области от пожаров выделено 82,4 млн рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T11:31:05+03:00

На 2,6 млн рублей больше, чем в 2019

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В 2020 году на охрану лесов Саратовской области от пожаров предусмотрено 82,4 млн рублей, что на 2,6 млн. рублей больше, чем в 2019 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии области, сформировано 25 групп пожаротушения численностью 150 человек, что на 39 человек больше по сравнению с прошлым годом. Они оснащены специальной техникой и оборудованием — 901 единица.

Сотрудники ведут работу на минерализованных полосах, просеках, дорогах и пожарных водоемах, устанавливают аншлаги, шлагбаумы и ведут мониторинг пожарной опасности в лесах.

Местных жителей призывают соблюдать правила пожбезопасности, а в случае обнаружения возгорания звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00». Или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500» либо «490-516».

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ИСТОЧНИК KP.RU